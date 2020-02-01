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«Лацио» собирается подписать Жиру летом

20:16
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«Лацио» все еще хочет видеть в клубе нападающего «Челси» Оливье Жиру. Римский клуб пытался подписать 33-летнего французского форварда в январе, однако «Челси» не захотел продавать своего игрока, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Лацио» летом сделает еще одну попытку, чтобы подписать контракт с Жиру. В конце сезона его соглашение с «Челси» истекает, но римский клуб столкнется с конкуренцией со стороны «Интера», который также хочет видеть его в своей команде.

В нынешнем сезоне Жиру провел семь матчей и забил один мяч во всех турнирах, при этом ни одну встречу он не отыграл полностью.

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