«Лацио» проигрывал 0:3, но свел вничью матч с «Аталантой»

В матче 8-го тура чемпионата Италии «Лацио» и «Аталанта» сыграли вничью со счетом 3:3.

В первом тайме римляне пропустили три мяча. У «Аталанты» дубль сделал нападающий Луис Муриэль.

Однако во второй половине «Лацио» сумел отыграться. Два мяча в ворота соперника отправил форвард Чиро Иммобиле, чей точный удар на второй добавленной минуте позволил «Лацио» уйти от поражения.

Чемпионат Италии. Серия А

8-й тур

«Лацио» — «Аталанта» — 3:3 (0:3)

Голы: Муриэль, 23 (0:1). Муриэль, 28 (0:2). Гомес, 37 (0:3). Иммобиле, 69 — с пенальти (1:3). Корреа, 70 (2:3). Иммобиле, 90+2 — с пенальти (3:3).

«Лацио»: Стракоша, Раду (Кайседо, 79), Ачерби, Луис Фелипе, Лулич, Пароло (Габаррон, 46), Луис Альберто, Марушич (Катальди, 46), Милинкович-Савич, Иммобиле, Корреа.

«Аталанта»: Голлини, Мазиелло (Кьер, 74), Паломино, Хатебур, Толой, Гозенс, Малиновский, Пашалич (де Рон, 60), Фройлер, Гомес, Муриэль (Иличич, 66).

Предупреждения: Марушич, 27. Пароло, 33. Лулич, 49. Голлини, 58. Толой, 60. Милинкович-Савич, 80. Иммобиле, 90+3.

Судья: Рокки (Италия).

19 октября. Рим. Стадион «Олимпийский».

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