"Лацио" победил "Интер" благодаря голу Милинковича-Савича

"Лацио" с минимальным счетом обыграл "Интер" в матче 29-го тура чемпионата Италии (1:0). Единственный гол забил полузащитник Сергей Милинкович-Савич.

"Лацио" набрал 48 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. "Интер" с 53 баллами располагается на третьей строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

29-й тур

"Интер" - "Лацио" - 0:1 (0:1)

Гол: Милинкович-Савич, 12.

"Интер": Ханданович, Миранда, Асамоа, Д`Амброзио (Кандрева, 79), Шкриньяр, Валеро (Наингголан, 74), Брозович, Весино, Перишич, Бальде (Жоау Мариу, 84), Политано.

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Баштуш, Луис Фелипе, Лукас, Лулич (Дурмиси, 87), Луис Альберто (Пароло, 67), Ромулу, Милинкович-Савич, Иммобиле, Корреа (Кайседо, 27).

Судья: Маццолени.

31 марта. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".

Все о чемпионате Италии - здесь