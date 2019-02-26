"Лацио" - "Милан": видеотрансляция матча - в 23.00

Сегодня, 26 февраля состоится первый полуфинальный матч 1/2 финала Кубка Италии "Лацио" - "Милан". Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Римляне выигрывали Кубок страны шесть раз, последний - в сезоне-2012/13. "Милан" не завоевывал трофей с 2003 года. Примечательно, что последние четыре сезона эти клубы поочередно доходили до финала Кубка страны, где неизменно проигрывали "Ювентусу" (1:2 и 0:2 "Лацио", 0:1 и 0:4 "Милан").

Ответный матч клубов состоится 24 апреля.

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