"Лацио" и "Милан" не выявили победителя

"Лацио" и "Милан" сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Италии (0:0). Ответная встреча состоится в Милане 24 марта.

Кубок Италии

1/2 финала

Первый матч

"Лацио" - "Милан" - 0:0

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Баштуш, Габаррон, Лукас, Лулич, Пароло (Луис Альберто, 74), Ромулу (Марушич, 90), Милинкович-Савич, Иммобиле (Кайседо, 81), Корреа.

"Милан": Доннарумма, Музаккьо, Романьоли, Калабрия, Лаксальт, Бакайоко, Кессье (Хакан Чалханоглу, 29), Лукас Пакета (Билья, 86), Борини, Сусо, Пентек (Самуэль Кастильехо, 83).

Предупреждения: Пароло, 35. Романьоли, 44. Габаррон, 78. Калабрия, 78. Доннарумма, 80.

Судья: Орсато.

26 февраля. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".