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Куадрадо признался Сиригу, что не планировал забивать прямым ударом с углового в матче с «Дженоа»

03:14
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«Ювентус» в матче 16-го тура серии А обыграл «Дженоа» со счетом 2:0.

Первый гол во встрече забил Хуан Куадрадо прямым ударом с углового. Как сообщает DAZN, во время перерыва Куадрадо в подтрибунном помещении признался вратарю генуэзцев Сальваторе Сиригу, что не планировал забивать, а хотел навесить на ближнюю штангу. После этого оба игрока засмеялись.

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Сергей Разин все материалы автора

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