Куадрадо признался Сиригу, что не планировал забивать прямым ударом с углового в матче с «Дженоа»
03:14
«Ювентус» в матче 16-го тура серии А обыграл «Дженоа» со счетом 2:0.
Первый гол во встрече забил Хуан Куадрадо прямым ударом с углового. Как сообщает DAZN, во время перерыва Куадрадо в подтрибунном помещении признался вратарю генуэзцев Сальваторе Сиригу, что не планировал забивать, а хотел навесить на ближнюю штангу. После этого оба игрока засмеялись.
Куадрадо положил настоящий шедевр. Прямым ударом с углового — ???— Матч ТВ (@MatchTV) December 5, 2021
ААААААА pic.twitter.com/IPVhc9b0hn
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