Куадрадо признался Сиригу, что не планировал забивать прямым ударом с углового в матче с «Дженоа»

«Ювентус» в матче 16-го тура серии А обыграл «Дженоа» со счетом 2:0.

Первый гол во встрече забил Хуан Куадрадо прямым ударом с углового. Как сообщает DAZN, во время перерыва Куадрадо в подтрибунном помещении признался вратарю генуэзцев Сальваторе Сиригу, что не планировал забивать, а хотел навесить на ближнюю штангу. После этого оба игрока засмеялись.