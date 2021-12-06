Дибала — о продлении контракта: «Сейчас у «Ювентуса» есть другие вопросы, которые нужно решить»
02:29
Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал ход переговоров по продлению контракта с клубом.
«Прямо сейчас у клуба есть другие вопросы, которые нужно решить, так что пока мы можем подождать с этим. То, что сейчас происходит, важнее моего контракта», — приводит слова DAZN.
Ранее сообщалось, что 28-летний аргентинец достиг устной договоренности о продлении контракта на пять лет. Текущее соглашение рассчитано до лета 2022 года.
В сезоне-2021/22 Дибала провел 15 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.
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