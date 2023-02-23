Жорже Андраде считает, что Леау способен выиграть «Золотой мяч»

Экс-игрока «Ювентуса» Жорже Андраде высоко отозвался о португальце Рафаэле Леау, который играет за «Милан».

«Я знаю его с тех пор, как он был еще ребенком. Он спокойный, но с мячом превращается во льва. Если все будет идти хорошо, то Леау может выиграть «Золотой мяч». Он достаточно силен для этого», — цитирует слова Андраде TMW.

В этом сезоне 23-летний хавбек провел 22 матча в серии А, забив 8 голов и 5 ассистов.