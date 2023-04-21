Куадрадо доволен решением вернуть 15 очков «Ювентусу»

Правый защитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо прокомментировал отреагировал на решение высшего спортивного ведомства Италии пересмотреть решение о 15-очковом штрафе, наложенном на туринцев.

«Очень приятная новость. Будем надеяться, что эти очки останутся у нас насовсем. Никто не должен отнимать у нас то, что мы заработали своей игрой на поле», — заявил в интервью Sky Sport Куадрадо.

«Ювентус» с 59-ю очками поднялся на третье место серии А.