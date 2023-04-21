Куадрадо доволен решением вернуть 15 очков «Ювентусу»
Правый защитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо прокомментировал отреагировал на решение высшего спортивного ведомства Италии пересмотреть решение о 15-очковом штрафе, наложенном на туринцев.
«Очень приятная новость. Будем надеяться, что эти очки останутся у нас насовсем. Никто не должен отнимать у нас то, что мы заработали своей игрой на поле», — заявил в интервью Sky Sport Куадрадо.
«Ювентус» с 59-ю очками поднялся на третье место серии А.
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|
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|30
|18
|7
|5
|49-20
|61
|
3
|Ювентус
|30
|18
|5
|7
|47-25
|59
|
4
|Рома
|30
|17
|5
|8
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|56
|
5
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|30
|15
|8
|7
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|53
|
6
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|3
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|
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|7
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|49
|
8
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|8
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|39-37
|44
|
9
|Фиорентина
|30
|11
|9
|10
|35-33
|42
|
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|Сассуоло
|30
|11
|7
|12
|38-43
|40
|
11
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|30
|10
|9
|11
|31-36
|39
|
12
|Удинезе
|30
|9
|12
|9
|39-39
|39
|
13
|Монца
|30
|10
|8
|12
|35-41
|38
|
14
|Эмполи
|30
|7
|11
|12
|25-37
|32
|
15
|Салернитана
|30
|6
|12
|12
|34-50
|30
|
16
|Лечче
|30
|6
|10
|14
|26-36
|28
|
17
|Специя
|30
|5
|11
|14
|25-48
|26
|
18
|Верона
|30
|5
|8
|17
|24-43
|23
|
19
|Кремонезе
|30
|3
|10
|17
|27-54
|19
|
20
|Сампдория
|30
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|20
|19-51
|16
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|21.04
|21:45
|
Верона – Болонья
|- : -
|22.04
|16:00
|
Салернитана – Сассуоло
|- : -
|22.04
|19:00
|
Лацио – Торино
|- : -
|22.04
|21:45
|
Сампдория – Специя
|- : -
|23.04
|13:30
|
Эмполи – Интер
|- : -
|23.04
|16:00
|
Монца – Фиорентина
|- : -
|23.04
|16:00
|
Удинезе – Кремонезе
|- : -
|23.04
|19:00
|
Милан – Лечче
|- : -
|23.04
|21:45
|
Ювентус – Наполи
|- : -
|24.04
|21:45
|
Аталанта – Рома
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Мбала Нзола
Специя
|13
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|17
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|28
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|21
|1
|0
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