«Ювентусу» вернули 15 очков в таблице чемпионата Италии на время нового разбирательства по делу

Высшее спортивное ведомство Италии сегодня, 20 апреля, приказало суду пересмотреть решение о 15-очковм штрафе, наложенном на «Ювентус», сообщает Reuters. Клуб будет ждать новое разбирательство, которое может затянуться до конца сезона.

Таким образом, «Ювентус» с 59-ю очками поднялся на третье место серии А.

Пересмотр решения также означает, что запреты для таких фигур, как Андреа Аньелли, Маурицио Арривабене, Федерико Керубини и нынешнего директора «Тоттенхэма» Фабио Паратичи, отменены.

20 января 2023 года «Ювентус» был лишен 15 очков в турнирной таблице нынешнего сезона чемпионата Италии из-за финансовых махинаций.