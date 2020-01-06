Кто победит: «Наполи» или «Интер»?

В понедельник, 6 января, на стадионе «Сан-Паоло» в центральном матче 18-го тура Серии А сыграют «Наполи» и «Интер». Встреча начнется в 22.45 по московскому времени.

У «Интера» фантастическая статистика во внутреннем чемпионате. За 17 туров команда Антонио Конте потерпела лишь одно поражение — от «Ювентуса», а на выезде у черно-синих семь побед и одна ничья. У «Наполи» ситуация противоположная — 8-е место в турнирной таблице, шесть побед в 17 встречах и всего 11 очков, набранных дома.

Руководство клуба отправило в отставку Карло Анчеллоти и назначило Дженнаро Гаттузо. Возможно, на последних минутах матча с «Сассуоло» именно эта эмоциональная встряска сыграла свою роль, и неаполитанцы вырвали победу (2:1). Вот только в поединке против мощного «Интера» одного энергетического заряда может не хватить. А потому привлекательной выглядит ставка на чистую победу гостей. У БК «Лига Ставок» она оценивается с коэффициентом 2,75. Если она кажется слишком рискованной, или нужен вариант для «экспресса», стоит рассмотреть Фору «0» на черно-синих за 1,96.

Также для «экспресса» подойдет опция «Обе забьют». Такой исход не исключен, учитывая силу гостей и чрезмерную эмоциональность хозяев. Взять его в БК «Лига Ставок» можно за 1,60.

А как считаете вы?