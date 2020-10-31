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«Кротоне» против «Аталанты» Алексея Миранчука: трансляция матча — в 17.00

15:00
Алексей Миранчук. Фото twitter.com/Atalanta_BC
Алексей Миранчук. Фото twitter.com/Atalanta_BC
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В субботу, 31 октября, состоится матч 6-го тура чемпионата Италии, в котором «Кротоне» на своем поле примет «Аталанту». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

За гостей выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, который перешел в клуб из «Локомотива». За «Аталанту» 25-летний футболист провел один матч в Лиге чемпионов, вышел на замену на 10 минут и забил гол.

Следить за матчем «Кротоне» — «Аталанта» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Кротоне» — «Аталанта»

Кротоне — Аталанта

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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