Криштиану Роналду: «Закончилось ли соперничество между мной и Месси? Оно начинается!»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду намерен опередить форварда «Барселоны» Лионеля Месси в споре за наибольшее количество выигранных «Золотых мячей». Аргентинец побеждал шесть раз, португалец — пять.

— Кончилось ли соперничество между Роналду и Месси? Оно начинается! — приводятся слова Роналду в Twitter El Chiringuito.

«?Si ha ACABADO la RIVALIDAD CRISTIANO-MESSI? ?Est? EMPEZANDO!».



La respuesta de CRISTIANO al m?s puro estilo CRISTIANO. #ChiringuitoBal?nDeOro pic.twitter.com/RrkGUEulc1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 4, 2019

34-летний португалец в текущем сезоне провел 16 игр, в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.

На счету 32-летнего аргентинцы 11 голов и 8 передач в 14 матчах.

Месси: «Было немного больно, когда Роналду сравнялся по «Золотым мячам»