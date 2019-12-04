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Криштиану Роналду: «Закончилось ли соперничество между мной и Месси? Оно начинается!»

13:20

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду намерен опередить форварда «Барселоны» Лионеля Месси в споре за наибольшее количество выигранных «Золотых мячей». Аргентинец побеждал шесть раз, португалец — пять.

— Кончилось ли соперничество между Роналду и Месси? Оно начинается! — приводятся слова Роналду в Twitter El Chiringuito.

34-летний португалец в текущем сезоне провел 16 игр, в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.

На счету 32-летнего аргентинцы 11 голов и 8 передач в 14 матчах.

Месси: «Было немного больно, когда Роналду сравнялся по «Золотым мячам»

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