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Криштиану Роналду: «Ювентус» заработал одно очко, которое может оказаться важным в конце сезона»

05:35
Криштиану Роналду празднует гол с партнерами по &quot;Ювентусу&quot;. Фото ФК "Ювентус".
Криштиану Роналду празднует гол с партнерами по &quot;Ювентусу&quot;. Фото ФК "Ювентус".
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал итог матча с «Ромой» (2:2) во втором туре чемпионата Италии.

«Думаю, мы заработали одно очко, — цитирует португальца Football Italia. — Это произошло в непростой ситуации. Мы отыгрались даже в меньшинстве, и в конце чемпионата это очко может оказаться важным. Мы в начале сезона, у нас новый тренер, новые идеи, но я вижу, что команда работает хорошо, с энтузиазмом. Нас ждет светлое будущее. Мы видим, что сейчас команда тренируется с удовольствием, с улыбкой».

Роналду сделал дубль в этой игре. У хозяев дважды забил Жордан Верету.

Рома - Ювентус

 

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