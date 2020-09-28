Криштиану Роналду: «Ювентус» заработал одно очко, которое может оказаться важным в конце сезона»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал итог матча с «Ромой» (2:2) во втором туре чемпионата Италии.

«Думаю, мы заработали одно очко, — цитирует португальца Football Italia. — Это произошло в непростой ситуации. Мы отыгрались даже в меньшинстве, и в конце чемпионата это очко может оказаться важным. Мы в начале сезона, у нас новый тренер, новые идеи, но я вижу, что команда работает хорошо, с энтузиазмом. Нас ждет светлое будущее. Мы видим, что сейчас команда тренируется с удовольствием, с улыбкой».

Роналду сделал дубль в этой игре. У хозяев дважды забил Жордан Верету.