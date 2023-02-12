Костакурта оценил игру Жиру в матче «Милана» с «Торино»

Бывший футболист Алессандро Костакурта оценил игру форварда «Милана» Оливье Жиру в матче с «Торино» (1:0). В этой встрече футболист забил победный гол.

«Невероятно, он большой молодец. Особенно стиль, в котором он забил. Жиру прочитал эпизод и позиционно оставил защитника не у дел, по мне, он забил прекрасный гол», — цитирует слова Костакурты pianetamilan.it.

«Милан» прервал неудачную серию из трех поражений и поднялся на 3-е место в турнирной таблице серии А. «Торино» идет на 7-й строчке — 30 очков.