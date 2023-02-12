Костакурта оценил игру Жиру в матче «Милана» с «Торино»
Бывший футболист Алессандро Костакурта оценил игру форварда «Милана» Оливье Жиру в матче с «Торино» (1:0). В этой встрече футболист забил победный гол.
«Невероятно, он большой молодец. Особенно стиль, в котором он забил. Жиру прочитал эпизод и позиционно оставил защитника не у дел, по мне, он забил прекрасный гол», — цитирует слова Костакурты pianetamilan.it.
«Милан» прервал неудачную серию из трех поражений и поднялся на 3-е место в турнирной таблице серии А. «Торино» идет на 7-й строчке — 30 очков.
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|22-25
|24
|
14
|Фиорентина
|21
|6
|6
|9
|23-28
|24
|
15
|Сассуоло
|21
|6
|5
|10
|24-31
|23
|
16
|Салернитана
|21
|5
|6
|10
|25-41
|21
|
17
|Специя
|22
|4
|7
|11
|19-37
|19
|
18
|Верона
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|13
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|14
|
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|Сампдория
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|2
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38 тур
|10.02
|22:45
|
Милан – Торино
|1 : 0
|11.02
|17:00
|
Эмполи – Специя
|2 : 2
|11.02
|20:00
|
Лечче – Рома
|1 : 1
|11.02
|22:45
|
Лацио – Аталанта
|0 : 2
|12.02
|14:30
|
Удинезе – Сассуоло
|- : -
|12.02
|17:00
|
Болонья – Монца
|- : -
|12.02
|20:00
|
Ювентус – Фиорентина
|- : -
|12.02
|22:45
|
Наполи – Кремонезе
|- : -
|13.02
|20:30
|
Верона – Салернитана
|- : -
|13.02
|22:45
|
Сампдория – Интер
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|
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Интер
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|
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Сергей Милинкович-Савич
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
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|1
|1
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