Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Конте рассказал об отношении к Эриксену

09:01
Теги:

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал слухи о необъективном отношении к полузащитнику команды Кристиану Эриксену.

«Эриксен? Я одинаково объективен ко всем игрокам. Я всегда делаю выбор, который приносит пользу «Интеру» и основываюсь только на этом. Сейчас Кристиан продолжает отлично работать, мы на него рассчитываем», — цитирует Конте Football Italia.

В нынешнем сезоне серии А Эриксен провел 7 матчей.

Ранее гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта не исключил, что 28-летний датчанин зимой покинет клуб.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир