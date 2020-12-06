Конте рассказал об отношении к Эриксену

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал слухи о необъективном отношении к полузащитнику команды Кристиану Эриксену.

«Эриксен? Я одинаково объективен ко всем игрокам. Я всегда делаю выбор, который приносит пользу «Интеру» и основываюсь только на этом. Сейчас Кристиан продолжает отлично работать, мы на него рассчитываем», — цитирует Конте Football Italia.

В нынешнем сезоне серии А Эриксен провел 7 матчей.

Ранее гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта не исключил, что 28-летний датчанин зимой покинет клуб.