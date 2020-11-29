Гендиректор «Интера» не исключает, что Эриксен может покинуть клуб зимой
Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о том, что полузащитник Кристиан Эриксен может покинуть команду в зимнее трансферное окно.
«Если к январю Эриксен будет мало играть, очевидно, что он сам может попросить отпустить его. Мы должны сделать это без каких-либо разногласий с той или иной стороны, рассматривая это как переход, который не сработал для наших технико-тактических нужд.
История футбола полна подобных случаев, когда есть игроки, которые не подходят в соответствии с указаниями игры. Главный тренер должен оценить эту ситуацию», — приводит слова Маротты Sky Sports.
В текущем сезоне Эриксен провел 9 матчей за «Интер», в которых не отметился результативными действиями.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю