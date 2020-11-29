Гендиректор «Интера» не исключает, что Эриксен может покинуть клуб зимой

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о том, что полузащитник Кристиан Эриксен может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

«Если к январю Эриксен будет мало играть, очевидно, что он сам может попросить отпустить его. Мы должны сделать это без каких-либо разногласий с той или иной стороны, рассматривая это как переход, который не сработал для наших технико-тактических нужд.

История футбола полна подобных случаев, когда есть игроки, которые не подходят в соответствии с указаниями игры. Главный тренер должен оценить эту ситуацию», — приводит слова Маротты Sky Sports.

В текущем сезоне Эриксен провел 9 матчей за «Интер», в которых не отметился результативными действиями.