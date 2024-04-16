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Колыванов: «Итальянцы очень похожи на нас — такие же жизнерадостные и гостеприимные»

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Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов заявил, что итальянцы имеют схожий менталитет с россиянами.

«Единственное, чего мне не хватало в Италии — это нашего черного хлеба. В остальном у нас все было так же как и в России, потому что у итальянцев такой же менталитет, как и у русских. Они очень на нас похожи — такие же жизнерадостные и очень гостеприимные. Как и мы, если приглашают в гости, то накрывают шикарный стол. Встречают тепло и по-русски, не как те же англичане или французы. От них снега зимой не дождешься! Еще итальянцы любят обсуждать футбол и политику, ради чего собираются после каждого матча», — цитирует Колыванова Sport24.

В своей карьере Колыванов выступал в Италии за «Болонью» и «Фоджу» с 1991 по 2001 год. На его счету 225 сыгранных матчей в составе клубов серии А, в которых он забил 60 голов и отдал 14 результативных передач.

Источник: Sport24
Игорь Колыванов
Футбол
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 32 26 5 1 77-17 83
2
 Милан 32 21 6 5 63-37 69
3
 Ювентус 32 18 9 5 45-24 63
4
 Болонья 32 16 11 5 45-25 59
5
 Рома 32 16 8 8 57-36 56
6
 Аталанта 31 15 6 10 57-36 51
7
 Лацио 32 15 4 13 41-35 49
8
 Наполи 32 13 10 9 50-40 49
9
 Торино 32 11 12 9 31-29 45
10
 Фиорентина 31 12 8 11 43-36 44
11
 Монца 32 11 10 11 34-41 43
12
 Дженоа 32 9 12 11 35-39 39
13
 Лечче 32 7 11 14 27-48 32
14
 Кальяри 32 7 10 15 34-54 31
15
 Удинезе 32 4 17 11 31-48 29
16
 Верона 32 6 10 16 30-44 28
17
 Эмполи 32 7 7 18 25-48 28
18
 Фрозиноне 32 6 9 17 40-63 27
19
 Сассуоло 32 6 8 18 39-62 26
20
 Салернитана 32 2 9 21 26-68 15
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19.04 19:30
Дженоа – Лацио
 - : -
19.04 21:45
Кальяри – Ювентус
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Эмполи – Наполи
 - : -
20.04 21:45
Верона – Удинезе
 - : -
21.04 13:30
Сассуоло – Лечче
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