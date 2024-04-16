«Главная надежда «Аталанты» в атаке». В Италии высоко оценили Миранчука за матч с «Вероной»

В Италии высоко оценили Миранчука за матч с «Вероной»

В понедельник, 15 апреля, «Аталанта» упустила победу над «Вероной» (2:2) в заключительном матче 32-го тура серии А, ведя дома 2:0 после первого тайма.

Хавбек хозяев Алексей Миранчук вышел на замену на 63-й минуте и действовал активно: нанес три опасных удара в створ, был близок к голевой передачи и заработал предупреждения для соперника за фол на себе.

Издание L'Eco di Bergamo поставило россиянину оценку 7,0. Более высокий балл у бергамасков получил только форвард Скамакка — 7,5. Комментарий к выступлению Алексея таков: «Привнес в игру команды разнообразие и добавил активности. Сделал несколько острых пасов и трижды напрягал голкипера. Именно русский стал главной надеждой «Аталанты» впереди в концовке».

La Gazzetta dello Sport — 6,5: «Был опасен для соперников, вратарь Монтипо парировал три его удара».

Tuttosport — 6,5: «Два его мощных выстрела с левой заставили голкиера показать свое мастерство. В конце матча Миранчук выглядел ярко и свежо».

Corriere dello Sport — 6,5.

В четверг, 18 апреля, «Аталанта» проведет домашнюю ответную игру четвертьфинала Лиги Европы с «Ливерпулем». Первая встреча на «Энфилд Роуд» завершилась разгромной победой итальянского клуба — 3:0.