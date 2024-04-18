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Сегодня, 07:06

Леау рассказал о важности предстоящих матчей «Милана»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Милана» Рафаэль Леау рассказал об ожиданиях от предстоящих матчей команды.

«После «Сассуоло» у нас был разговор в раздевалке, мы все понимаем важность предстоящих матчей. Это будут два ключевых матча сезона», — цитирует Леау pianetamilan.it.

«Рома» и «Милан» сыграют в ответном четвертьфинале Лиги Европы в четверг, 18 апреля. Игра пройдет в Риме на стадионе «Олимпико», начало — в 22.00 по московскому времени.

22 апреля команда встретится с «Ювентусом» в матче серии А.

Рафаэл Леау
ФК Милан
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 32 26 5 1 77-17 83
2
 Милан 32 21 6 5 63-37 69
3
 Ювентус 32 18 9 5 45-24 63
4
 Болонья 32 16 11 5 45-25 59
5
 Рома 32 16 8 8 57-36 56
6
 Аталанта 31 15 6 10 57-36 51
7
 Лацио 32 15 4 13 41-35 49
8
 Наполи 32 13 10 9 50-40 49
9
 Торино 32 11 12 9 31-29 45
10
 Фиорентина 31 12 8 11 43-36 44
11
 Монца 32 11 10 11 34-41 43
12
 Дженоа 32 9 12 11 35-39 39
13
 Лечче 32 7 11 14 27-48 32
14
 Кальяри 32 7 10 15 34-54 31
15
 Удинезе 32 4 17 11 31-48 29
16
 Верона 32 6 10 16 30-44 28
17
 Эмполи 32 7 7 18 25-48 28
18
 Фрозиноне 32 6 9 17 40-63 27
19
 Сассуоло 32 6 8 18 39-62 26
20
 Салернитана 32 2 9 21 26-68 15
Результаты / календарь
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38 тур
19.04 19:30
Дженоа – Лацио
 - : -
19.04 21:45
Кальяри – Ювентус
 - : -
20.04 19:00
Эмполи – Наполи
 - : -
20.04 21:45
Верона – Удинезе
 - : -
21.04 13:30
Сассуоло – Лечче
 - : -
21.04 16:00
Торино – Фрозиноне
 - : -
21.04 19:00
Салернитана – Фиорентина
 - : -
21.04 21:45
Монца – Аталанта
 - : -
22.04 19:30
Рома – Болонья
 - : -
22.04 21:45
Милан – Интер
 - : -
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 13
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 30 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 27 1 6
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 17 1 5
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