Леау рассказал о важности предстоящих матчей «Милана»

Полузащитник «Милана» Рафаэль Леау рассказал об ожиданиях от предстоящих матчей команды.

«После «Сассуоло» у нас был разговор в раздевалке, мы все понимаем важность предстоящих матчей. Это будут два ключевых матча сезона», — цитирует Леау pianetamilan.it.

«Рома» и «Милан» сыграют в ответном четвертьфинале Лиги Европы в четверг, 18 апреля. Игра пройдет в Риме на стадионе «Олимпико», начало — в 22.00 по московскому времени.