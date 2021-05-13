Защитник «Интера» Александр Коларов перенес операцию по удалению грыжи поясничного диска, сообщает официальный сайт клуба.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, 35-летний серб начнет реабилитационную работу в ближайшие дни.

? | STATEMENT



An update on Aleksandar Kolarov's condition ?https://t.co/pbTzTOelhQ — Inter ??? (@Inter_en) May 13, 2021

В сезоне-2020/21 Коларов провел 11 матчей за «Интер», на его счету 1 результативная передача. Футболист не появлялся на поле с 9 февраля 2021 года.