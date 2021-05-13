Коларов перенес операцию по удалению грыжи поясничного диска
18:14
Защитник «Интера» Александр Коларов перенес операцию по удалению грыжи поясничного диска, сообщает официальный сайт клуба.
Хирургическое вмешательство прошло успешно, 35-летний серб начнет реабилитационную работу в ближайшие дни.
? | STATEMENT— Inter ??? (@Inter_en) May 13, 2021
An update on Aleksandar Kolarov's condition ?https://t.co/pbTzTOelhQ
В сезоне-2020/21 Коларов провел 11 матчей за «Интер», на его счету 1 результативная передача. Футболист не появлялся на поле с 9 февраля 2021 года.
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