Кокорин в первый день в Италии дал автограф на футболке «Зенита»

Александр Кокорин дал первый автограф после переезда в Италию на футболке «Зенита». Обладателем трофея стал местный болельщик сине-бело-голубых по имени Франческо, который несколько часов ждал футболиста около клиники «Вилла Стюарт».

Первый автограф Кокорина в Италии. Фото firenzeviola.it специально для «СЭ»

В понедельник 29-летний форвард прилетел из Москвы в Рим на прохождение медосмотра. Он дал интервью клубной пресс-службе — на английском языке. Вместе с футболистом в Рим прилетели его жена и сын.

21 января «Спартак» объявил о договоренности с «Фиорентиной» о трансфере нападающего. В текущем сезоне Кокорин провел 10 матчей за красно-белых, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Ожидается, что завтра клуб из Флоренции объявит о подписании контракта с российским форвардом.