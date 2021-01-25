Кокорин в первый день в Италии дал автограф на футболке «Зенита»
Александр Кокорин дал первый автограф после переезда в Италию на футболке «Зенита». Обладателем трофея стал местный болельщик сине-бело-голубых по имени Франческо, который несколько часов ждал футболиста около клиники «Вилла Стюарт».
В понедельник 29-летний форвард прилетел из Москвы в Рим на прохождение медосмотра. Он дал интервью клубной пресс-службе — на английском языке. Вместе с футболистом в Рим прилетели его жена и сын.
21 января «Спартак» объявил о договоренности с «Фиорентиной» о трансфере нападающего. В текущем сезоне Кокорин провел 10 матчей за красно-белых, забил два гола и сделал две результативные передачи.
Ожидается, что завтра клуб из Флоренции объявит о подписании контракта с российским форвардом.
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