Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза поделился мнением о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Когда я был маленьким, моим кумиром был Кака. Сейчас люблю следить за игрой Мбаппе. Футболку, которую он мне дал, я поместил в рамку. Он очень силен, настоящий чемпион» — цитирует Кьезу Goal.