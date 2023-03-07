Спортивный директор «Тоттенхэма» Паратичи заинтересован в подписании Щенсны

Спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи хочет видеть в команде голкипера «Ювентуса» Войцеха Щенсны, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, что сам вратарь не планирует покидать «Ювентус». Главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри ценит игрока и не намерен его отпускать.

Щенсны на данный момент категорично отказался обсуждать переговоры с лондонским клубом.

Контракт голкипера с «Юве» рассчитан до 2024 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 13 миллионов евро. В нынешнем сезоне польский голкипер принял участие в 24 матчах, в которых пропустил 26 голов и 12 матчей отстоял на ноль.