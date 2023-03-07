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Буффон не собирается завершать карьеру пока «Парма» не выйдет в серию А

Виталий Косик
Корреспондент
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Джанлуиджи Буффон.
Фото Global Look Press

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон рассказал, когда будет готов завершить игровую карьеру.

«Я по-прежнему столь же энергичен, как и раньше, в том числе и благодаря самому возвращению в ворота в 43 года — это само по себе дарит мощный эмоциональный и энергетический всплеск. Но, возможно, он иссякнет, когда я вернусь в Серию А с «Пармой» — это станет для меня исполнением всех целей», — приводит слова Буффона ITASportPress.

45-летний Буффон начал свою карьеру в «Парме».

В текущем сезоне он сыграл 10 матчей за свою команду, пропустил 16 мячей и 2 матча отстоял в «сухую».

«Парма» располагается на 7-й строчке турнирной таблицы серии Б, набрав 40 очков за 29 матчей.

Джанлуиджи Буффон
Футбол
ФК Парма
серия B
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 25 21 2 2 58-16 65
2
 Интер 25 16 2 7 46-28 50
3
 Лацио 25 14 6 5 41-19 48
4
 Рома 25 14 5 6 32-21 47
5
 Милан 25 14 5 6 42-32 47
6
 Аталанта 25 12 6 7 42-28 42
7
 Ювентус 25 15 5 5 40-20 35
8
 Болонья 25 10 5 10 31-34 35
9
 Торино 25 9 7 9 27-29 34
10
 Удинезе 25 7 11 7 33-30 32
11
 Монца 25 9 5 11 30-35 32
12
 Фиорентина 25 8 7 10 29-31 31
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 Сассуоло 25 8 6 11 30-37 30
14
 Эмполи 25 6 10 9 23-33 28
15
 Лечче 25 6 9 10 24-29 27
16
 Салернитана 25 6 7 12 28-44 25
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 Специя 25 4 9 12 21-41 21
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 Верона 25 4 6 15 20-37 18
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 Сампдория 25 2 6 17 11-39 12
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 Кремонезе 25 1 9 15 21-46 12
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Аталанта

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 7
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 14 1 6
Себастьяно Луперто

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Эмполи

 23 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

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