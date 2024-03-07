Каррера: «Отдавать голевые передачи — призвание Алексея Миранчука»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Отдавать голевые передачи — призвание Миранчука. Он нестандартно мыслит и умеет вовремя поделиться мячом. Желаю ему вместе с «Аталантой» продвинуться как можно дальше в Лиге Европы», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

6 марта «Аталанта» сыграла вничью со «Спортингом» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Миранчук отметился голевой передачей.

В текущем сезоне 28-летний россиянин сыграл 25 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 8 голевых. Контракт хавбека с «Аталантой» рассчитан до конца июня 2025 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.