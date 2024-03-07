Сарри может покинуть пост главного тренера «Лацио»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри, скорее всего, покинет клуб по окончании нынешнего сезона, сообщает Football Italia.

По данным источника, руководство команды хочет прекратить сотрудничество со специалистом летом из-за неудовлетворительных результатов команды.

Сарри связывает проблемы клуба их с неверными решениями руководства касательно трансферной политики. 65-летний Сарри возглавляет «Лацио» с 2021 года.

«Лацио» занимает девятое место в турнирной таблице серии А, набрав 40 очков.