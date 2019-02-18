Карло Анчелотти: "Оспина продолжит выступать за "Наполи" в следующем сезоне"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заявил, что вратарь Давид Оспина останется в команде в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что итальянский клуб должен заплатить "Арсеналу" четыре миллиона евро, чтобы выкупить его контракт. Колумбиец сыграл в воротах в матче 24-го тура чемпионата Италии против "Торино" (0:0).

- Я хотел выпустить Оспину в матче Лиги Европы, но он был не в состоянии играть. Поэтому я поставил его в состав сегодня, - цитирует специалиста Football Italia. - Оспина останется в "Наполи" в следующем сезоне вне зависимости от того, сколько матчей он сыграет.

30-летний вратарь в текущем сезоне провел 18 матчей за "Наполи", пропустил 17 мячей и семь раз отыграл "на ноль".

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