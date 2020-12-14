Капитан «Аталанты» Гомес опроверг слухи об уходе

Форвард и капитан «Аталанты» Алехандро Гомес в сторис в Instagram высказался о слухах об его уходе из команды.

Вчера, 13 декабря, появилась информацию о том, что в январе 2021 года футболист покинет команду из-за конфликта с главным тренером Джан Пьеро Гаперини.

«Дорогие фанаты, я пишу вам здесь, так как у меня нет других средств, чтобы поговорить с вами . Хочу сказать вам, что, когда я уйду, вы узнаете всю правду. Вы хорошо меня знаете, вы знаете, кто я. Я люблю вас. Ваш капитан», — написал Гомес в инстаграме.

В составе «Аталанты» Гомес выступает на протяжении 6 лет. Его контракт с командой рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.