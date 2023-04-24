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Капелло: «Спад в игре Кварацхелии? Чушь. Его команда вот-вот выиграет скудетто»

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Фабио Капелло не считает спадом семиматчевую серию полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии без результативных действий.

«Спад в игре Кварацхелии? Чушь. Его команда вот-вот выиграет скудетто», — приводит «РБ Спорт» слова Капелло.

Последний раз Кварацхелия набирал очки в матче 27-го тура чемпионата Италии с «Торино», который прошел 19 марта. В этой игре он забил гол и сделал результативную передачу. С тех пор футболист провел 6 игр за клуб и одну за сборную.

После 31-го тура «Наполи» лидирует в турнирной таблице серии А, набрав 78 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fabio-kapello-spad-v-igre-hvichi-chush-ego-komanda-vot-vot-vy-igraet-skudetto/
Фабио Капелло
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
серия А
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 31 25 3 3 67-21 78
2
 Лацио 31 18 7 6 49-21 61
3
 Ювентус 31 18 5 8 47-26 59
4
 Рома 30 17 5 8 42-26 56
5
 Милан 31 16 8 7 51-37 56
6
 Интер 31 17 3 11 51-34 54
7
 Аталанта 30 14 7 9 48-35 49
8
 Болонья 31 12 8 11 40-39 44
9
 Торино 31 11 9 11 32-36 42
10
 Удинезе 31 10 12 9 42-39 42
11
 Фиорентина 31 11 9 11 37-36 42
12
 Монца 31 11 8 12 38-43 41
13
 Сассуоло 31 11 7 13 38-46 40
14
 Салернитана 31 7 12 12 37-50 33
15
 Эмполи 31 7 11 13 25-40 32
16
 Лечче 31 6 10 15 26-38 28
17
 Специя 31 5 12 14 26-49 27
18
 Верона 31 6 8 17 26-44 26
19
 Кремонезе 31 3 10 18 27-57 19
20
 Сампдория 31 3 8 20 20-52 17
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21.04 21:45
Верона – Болонья
 2 : 1
22.04 16:00
Салернитана – Сассуоло
 3 : 0
22.04 19:00
Лацио – Торино
 0 : 1
22.04 21:45
Сампдория – Специя
 1 : 1
23.04 13:30
Эмполи – Интер
 0 : 3
23.04 16:00
Монца – Фиорентина
 3 : 2
23.04 16:00
Удинезе – Кремонезе
 3 : 0
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Виктор Осимхен

Наполи

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Лаутаро Мартинес

Интер

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Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 13
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 17 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 29 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 21 1 0
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