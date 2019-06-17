Капелло сравнил Сарри с профессором университета

Бывший главный тренер сборной России и "Реала" Фабио Капелло считает, что фанаты "Ювентуса" забудут о разногласиях с Маурицио Сарри, если команда будет показывать хорошие результаты, сообщает La Gazzetta dello Sport.

60-летний Сарри тренировал "Наполи" с 2015 по 2018 год. Вчера, 16 июня, стало известно, что итальянец возглавил "Ювентус".

– Знаете, меня тоже сначала встретили негативно в "Ювентусе". Это произошло не потому, что ранее я тренировал "Рому" и "Милан", а из-за того, что когда-то пообещал не приходить в "Ювентус". Было много обидных слов, баннеров и прочего... Я знаю, что Конте критиковали за переход в "Интер". Ничего удивительного, тренеры - профессионалы, футбол - бизнес. Будущее Сарри в "Ювентусе"? Хорошие специалисты знают, как расположить к себе игроков. АПЛ - вершина футбола. Сарри отправился в Англию учителем, а возвращается в Италию профессором университета, – приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.

"Ювентус" объявил о назначении Сарри