"Ювентус" объявил о назначении Сарри

"Ювентус" на официальном сайте объявил о назначении Маурицио Сарри на пост главного тренера. Контракт с 60-летним специалистом заключен на три сезона.

Сарри начал тренерскую карьеру в 1990 году и до 2018 года работал с итальянскими клубами. В сезоне-2018/19 он возглавлял "Челси" и выиграл с лондонцами Лигу Европы - его первый командный трофей. В сезоне-2015/16 Сарри, возглавлявший "Наполи", получил премию "Золотая скамья" лучшему тренеру серии A.