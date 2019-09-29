«Кальяри» сыграл вничью с «Вероной»

«Кальяри» и «Верона» сыграли вничью (1:1) в матче 6-го тура чемпионата Италии. В составе хозяев отличился полузащитник Жоау Педру, у гостей — защитник Давиде Фараони.

Чемпионат Италии. Серия А

6-й тур

«Кальяри» — «Верона» — 1:1 (1:0)

Голы: Жоау Педру, 29 (1:0). Фараони, 66 (1:1).

«Кальяри»: Ольсен, Каччаторе, Пизакане, Чеппителли, Пеллегрини, Чигарини (Олива, 75), Кастро (Наингголан, 68), Жоау Педру, Рог (Ионицэ, 84), Нандес, Симеоне.

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Ррахмани, Давидович, Мигел Велозу, Лазович, Верре (Сальседо, 62), Дзакканьи (Пессина, 74), Амрабат, Стемпиньски (Паццини, 88).

Предупреждения: Стемпиньски, 30. Кастро, 33. Давидович, 56. Пеллегрини, 64.

Судья: Вольпи (Италия).

29 сентября. Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».

Чемпионат Италии: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей