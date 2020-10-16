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«Как дела? Хорошо!» Роналду не забыл русский язык

22:41
Криштиану Роналду и Ирина Шейк в 2013 году. Фото Reuters
Криштиану Роналду и Ирина Шейк в 2013 году. Фото Reuters
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду во время стрима в Instagram поделился своими знаниями русского языка.

«На здоровье! Как дела? Хорошо!» — произнес Роналду в прямом эфире.

Форвард с 2010 по 2015 год состоял в отношениях с российской моделью Ириной Шейк.

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