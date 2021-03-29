Итальянские СМИ сообщили, что Роналду примет решение о своем будущем до мая

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду должен определится со своим будущим до конца нынешнего сезона чемпионата Италии, утверждает 29 марта Tuttosport.

36-летний португалец объявит о своем решении президенту туринского клуба Андреа Аньелли и спортивному директору Фабио Паратичи до мая. Форвард с большой долей вероятности останется в туринском клубе до окончания контракта летом 2022 года. «Ювентус» также намерен сохранить португальца в составе еще на один сезон.

В текущем сезоне Роналду провел 34 матча, забил 30 голов и сделал 4 результативные передачи.