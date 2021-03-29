«Милан» не может договориться с Доннаруммой о новом контракте
13:30
Голкипер Джанлуиджи Доннарумма не может договориться с «Миланом» о продлении контракта, сообщает MilanNews.
По данным источника, миланцы готовы предложить соглашение футболисту на пять лет с зарплатой в 8 миллионов евро в год. Доннарумма хочет получать не меньше 10 миллионов евро.
Соглашение 22-летнего итальянца с «Миланом» истекает летом 2021 года. В игроке заинтересованы «Челси», «ПСЖ» и «МЮ».
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