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Защитник «Ромы» выбыл до конца сезона

18:42
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Для защитника «Ромы» Мараша Кумбулла сезон-2020/21 оказался завершен досрочно, сообщает 29 марта Calciomercato.

Он сыграл за сборную Албании в отборочном турнире ЧМ-2022 против Андорры, после чего покинул национальную команду из-за травмы колена.

Медицинское обследование выявило повреждение мениска, что практически наверняка не позволит ему выйти на поле в нынешнем сезоне.

Кумбулла принадлежит «Вероне», а в составе Ромы выступал на правах аренды. За «волков» 21-летний албанец провел 23 матча во всех турнирах и забил 2 гола.

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