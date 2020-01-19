Источник: Президент «Наполи» хотел бы уволить Гаттузо и вернуть Анчелотти

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис был очень зол после домашнего поражения команды от «Фиорентины» (0:2) в чемпионате Италии, сообщают итальянские СМИ. Указано также, что у него появилось желание уволить главного тренера Дженнаро Гаттузо.

По данным La Gazzetta dello Sport, президент захотел уволить Гаттузо и вернуть на пост главного тренера Карло Анчелотти, с которым он расстался ранее. При этом такой вариант выглядит невозможным, так как Анчелотти недавно нашел новую работу, возглавив «Эвертон».

При 42-летнем Гаттузо команда проиграла четыре из пяти последних матчей в серии А. Команда занимает 12-е место в чемпионате, имея в активе 24 очка в 20 играх.