Источник: Пиоли подал в отставку с поста главного тренера "Фиорентины"

Главный тренер "Фиорентины" Стефано Пиоли в ближайшее время может покинуть свой пост. Как утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, специалист решил подать в отставку.

Исполняющим обязанности главного тренера "Фиорентины" будет тренер молодежной команды "фиалок" Эмилиано Бигика. Руководство клуба из Флоренции в ближайшее время приступит к поиску нового специалиста.

Пиоли возглавляет "Фиорентину" с 2017 года. "Фиалки" занимают 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков после 31 тура.

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