Источник: «Наполи» намерен подписать Торрейру зимой
12:53
Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра близок к переходу в «Наполи», сообщает Corriere dello Sport.
По мнению издания, 23-летний уругваец является главной целью неаполитанцев. В сделку может быть включен защитник лондонцев Сеад Колашинац.
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис и тренер Дженнаро Гаттузо уже запланировали стратегию, чтобы убедить «Арсенал» отпустить Торрейру.
В текущем сезоне Торрейра провел 15 матчей в АПЛ, в которых забил один гол.
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