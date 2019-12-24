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Источник: «Наполи» намерен подписать Торрейру зимой

12:53
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Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра близок к переходу в «Наполи», сообщает Corriere dello Sport.

По мнению издания, 23-летний уругваец является главной целью неаполитанцев. В сделку может быть включен защитник лондонцев Сеад Колашинац.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис и тренер Дженнаро Гаттузо уже запланировали стратегию, чтобы убедить «Арсенал» отпустить Торрейру.

В текущем сезоне Торрейра провел 15 матчей в АПЛ, в которых забил один гол.

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