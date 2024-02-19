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Источник: Гамшик войдет в тренерский штаб Кальцона в «Наполи»

Руслан Минаев
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Экс-полузащитник «Наполи» Марек Гамшик войдет в тренерский штаб неаполитанцев, утверждает журналист Маттео Моретто.

Ранее сообщалось, что в скором времени клуб покинет Вальтер Маццарри, а его место займет экс-тренер действующих чемпионов Италии Франческо Кальцона. Пост помощника главного тренера достанется бывшему капитана сборной Словакии Гамшику.

«Наполи» может сменить тренера уже во второй раз в текущем сезоне. Маццарри возглавил команду в ноябре, когда ее покинул Руди Гарсия.

После 24 туров «Наполи» с 36 очками занимает десятое место в турнирной таблице серии А.

Марек Хамшик
ФК Наполи
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 24 20 3 1 59-12 63
2
 Ювентус 25 16 6 3 38-17 54
3
 Милан 25 16 4 5 49-31 52
4
 Болонья 25 12 9 4 37-23 45
5
 Аталанта 24 14 3 7 47-23 45
6
 Рома 25 12 5 8 45-30 41
7
 Фиорентина 25 11 5 9 37-29 38
8
 Лацио 24 11 4 9 29-26 37
9
 Торино 24 9 9 6 23-20 36
10
 Наполи 24 10 6 8 33-28 36
11
 Монца 25 8 9 8 25-30 33
12
 Дженоа 25 7 9 9 26-31 30
13
 Лечче 25 5 9 11 24-39 24
14
 Удинезе 25 3 14 8 25-38 23
15
 Фрозиноне 25 6 5 14 32-52 23
16
 Эмполи 25 5 7 13 19-38 22
17
 Сассуоло 24 5 5 14 29-45 20
18
 Верона 25 4 8 13 23-34 20
19
 Кальяри 25 4 7 14 23-46 19
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Аталанта – Сассуоло
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Рафаэл Леау

Милан

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Маркус Тюрам

Интер

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Антуан Макумбу

Кальяри

 23 1 3
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Ламек Банда

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