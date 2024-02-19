Источник: Гамшик войдет в тренерский штаб Кальцона в «Наполи»
Экс-полузащитник «Наполи» Марек Гамшик войдет в тренерский штаб неаполитанцев, утверждает журналист Маттео Моретто.
Ранее сообщалось, что в скором времени клуб покинет Вальтер Маццарри, а его место займет экс-тренер действующих чемпионов Италии Франческо Кальцона. Пост помощника главного тренера достанется бывшему капитана сборной Словакии Гамшику.
«Наполи» может сменить тренера уже во второй раз в текущем сезоне. Маццарри возглавил команду в ноябре, когда ее покинул Руди Гарсия.
После 24 туров «Наполи» с 36 очками занимает десятое место в турнирной таблице серии А.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|24
|20
|3
|1
|59-12
|63
|
2
|Ювентус
|25
|16
|6
|3
|38-17
|54
|
3
|Милан
|25
|16
|4
|5
|49-31
|52
|
4
|Болонья
|25
|12
|9
|4
|37-23
|45
|
5
|Аталанта
|24
|14
|3
|7
|47-23
|45
|
6
|Рома
|25
|12
|5
|8
|45-30
|41
|
7
|Фиорентина
|25
|11
|5
|9
|37-29
|38
|
8
|Лацио
|24
|11
|4
|9
|29-26
|37
|
9
|Торино
|24
|9
|9
|6
|23-20
|36
|
10
|Наполи
|24
|10
|6
|8
|33-28
|36
|
11
|Монца
|25
|8
|9
|8
|25-30
|33
|
12
|Дженоа
|25
|7
|9
|9
|26-31
|30
|
13
|Лечче
|25
|5
|9
|11
|24-39
|24
|
14
|Удинезе
|25
|3
|14
|8
|25-38
|23
|
15
|Фрозиноне
|25
|6
|5
|14
|32-52
|23
|
16
|Эмполи
|25
|5
|7
|13
|19-38
|22
|
17
|Сассуоло
|24
|5
|5
|14
|29-45
|20
|
18
|Верона
|25
|4
|8
|13
|23-34
|20
|
19
|Кальяри
|25
|4
|7
|14
|23-46
|19
|
20
|Салернитана
|25
|2
|7
|16
|20-51
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.02
|21:00
|
Торино – Лечче
|2 : 0
|16.02
|23:00
|
Интер – Салернитана
|4 : 0
|17.02
|17:00
|
Наполи – Дженоа
|1 : 1
|17.02
|20:00
|
Верона – Ювентус
|2 : 2
|17.02
|22:45
|
Аталанта – Сассуоло
|3 : 0
|18.02
|14:30
|
Лацио – Болонья
|1 : 2
|18.02
|17:00
|
Эмполи – Фиорентина
|1 : 1
|18.02
|17:00
|
Удинезе – Кальяри
|1 : 1
|18.02
|20:00
|
Фрозиноне – Рома
|0 : 3
|18.02
|22:45
|
Монца – Милан
|4 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|20
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|13
|
|
Оливье Жиру
Милан
|12
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|7
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|23
|1
|3
|
|
Ламек Банда
Лечче
|16
|1
|4
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|20
|1
|4
Новости