Источник: Гамшик войдет в тренерский штаб Кальцона в «Наполи»

Экс-полузащитник «Наполи» Марек Гамшик войдет в тренерский штаб неаполитанцев, утверждает журналист Маттео Моретто.

Ранее сообщалось, что в скором времени клуб покинет Вальтер Маццарри, а его место займет экс-тренер действующих чемпионов Италии Франческо Кальцона. Пост помощника главного тренера достанется бывшему капитана сборной Словакии Гамшику.

«Наполи» может сменить тренера уже во второй раз в текущем сезоне. Маццарри возглавил команду в ноябре, когда ее покинул Руди Гарсия.

После 24 туров «Наполи» с 36 очками занимает десятое место в турнирной таблице серии А.