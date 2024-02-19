Семин уверен, что Алексей Миранчук способен заиграть в любом топ-клубе Европы

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о перспективах полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«В первую очередь Алексей стал получать больше игрового времени, и по пониманию самой игры он превосходит многих футболистов «Аталанты». Ему дали необходимое время, и поэтому Миранчук так блестяще себя показывает. Способен ли он стать лидером команды по примеру Александра Головина из «Монако»? Наш футбол достойно представляет не только Головин, но и Захарян с Кварацхелией, который также играл в РПЛ.

Алексей — специфичный игрок. Его сильные стороны — это последняя передача, хладнокровие в чужой штрафной и великолепная игра в пас. Конечно, есть и слабости, которые наверняка видят в той или иной команде. Но если кому-то из топ-клубов нужен созидатель, как мне кажется, Миранчук может заиграть и там», — приводит RT слова Семина.

В сезоне-2023/24 Миранчук забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 21 матче за «Аталанту» во всех турнирах.