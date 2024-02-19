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Семин уверен, что Алексей Миранчук способен заиграть в любом топ-клубе Европы

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о перспективах полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«В первую очередь Алексей стал получать больше игрового времени, и по пониманию самой игры он превосходит многих футболистов «Аталанты». Ему дали необходимое время, и поэтому Миранчук так блестяще себя показывает. Способен ли он стать лидером команды по примеру Александра Головина из «Монако»? Наш футбол достойно представляет не только Головин, но и Захарян с Кварацхелией, который также играл в РПЛ.
Алексей — специфичный игрок. Его сильные стороны — это последняя передача, хладнокровие в чужой штрафной и великолепная игра в пас. Конечно, есть и слабости, которые наверняка видят в той или иной команде. Но если кому-то из топ-клубов нужен созидатель, как мне кажется, Миранчук может заиграть и там», — приводит RT слова Семина.

В сезоне-2023/24 Миранчук забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 21 матче за «Аталанту» во всех турнирах.

Источник: RT
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3
 Милан 25 16 4 5 49-31 52
4
 Болонья 25 12 9 4 37-23 45
5
 Аталанта 24 14 3 7 47-23 45
6
 Рома 25 12 5 8 45-30 41
7
 Фиорентина 25 11 5 9 37-29 38
8
 Лацио 24 11 4 9 29-26 37
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 Наполи 24 10 6 8 33-28 36
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 Монца 25 8 9 8 25-30 33
12
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 Лечче 25 5 9 11 24-39 24
14
 Удинезе 25 3 14 8 25-38 23
15
 Фрозиноне 25 6 5 14 32-52 23
16
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