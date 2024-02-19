Пиоли считает, что «Милан» допустил слишком много ошибок в матче с «Монцой»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Монцы» (2:4) в 25-м туре чемпионата Италии.
«Мы совершили ошибки, которые стоили нам трех очков. Когда пропускаешь четыре гола, кажется неуместным говорить, что в первые полчаса мы играли хорошо, но это правда. Конечно, оставшись вдесятером, нам стало еще сложнее», — сказал тренер после игры.
«Милан» остается на третьем месте в турнирной таблице серии А с 52 очками. «Монца» идет 11-й с 33 очками.
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|25
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|6
|3
|38-17
|54
|
3
|Милан
|25
|16
|4
|5
|49-31
|52
|
4
|Болонья
|25
|12
|9
|4
|37-23
|45
|
5
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|14
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|7
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|45
|
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|41
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|37-29
|38
|
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|Лацио
|24
|11
|4
|9
|29-26
|37
|
9
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|24
|9
|9
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|
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|10
|6
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|
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|8
|9
|8
|25-30
|33
|
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|Дженоа
|25
|7
|9
|9
|26-31
|30
|
13
|Лечче
|25
|5
|9
|11
|24-39
|24
|
14
|Удинезе
|25
|3
|14
|8
|25-38
|23
|
15
|Фрозиноне
|25
|6
|5
|14
|32-52
|23
|
16
|Эмполи
|25
|5
|7
|13
|19-38
|22
|
17
|Сассуоло
|24
|5
|5
|14
|29-45
|20
|
18
|Верона
|25
|4
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|23-34
|20
|
19
|Кальяри
|25
|4
|7
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|
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|Салернитана
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38 тур
|20.01
|20:00
|
Рома – Верона
|2 : 1
|20.01
|22:45
|
Удинезе – Милан
|2 : 3
|21.01
|14:30
|
Фрозиноне – Кальяри
|3 : 1
|21.01
|17:00
|
Эмполи – Монца
|3 : 0
|21.01
|20:00
|
Салернитана – Дженоа
|1 : 2
|21.01
|22:45
|
Лечче – Ювентус
|0 : 3
|14.02
|21:00
|
Болонья – Фиорентина
|2 : 0
|22.02
|22:45
|
Торино – Лацио
|- : -
|28.02
|20:00
|
Сассуоло – Наполи
|- : -
|28.02
|22:45
|
Интер – Аталанта
|- : -
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|Г
|
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Лаутаро Мартинес
Интер
|20
|
|
Душан Влахович
Ювентус
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Оливье Жиру
Милан
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|П
|
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Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|7
|
|
Маркус Тюрам
Интер
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|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|23
|1
|3
|
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Ламек Банда
Лечче
|16
|1
|4
|
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Даниэль Болока
Сассуоло
|20
|1
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