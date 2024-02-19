Пиоли считает, что «Милан» допустил слишком много ошибок в матче с «Монцой»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Монцы» (2:4) в 25-м туре чемпионата Италии.

«Мы совершили ошибки, которые стоили нам трех очков. Когда пропускаешь четыре гола, кажется неуместным говорить, что в первые полчаса мы играли хорошо, но это правда. Конечно, оставшись вдесятером, нам стало еще сложнее», — сказал тренер после игры.

«Милан» остается на третьем месте в турнирной таблице серии А с 52 очками. «Монца» идет 11-й с 33 очками.