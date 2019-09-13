Источник: Манджукич не сыграет против «Фиорентины» из-за возможного трансфера

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич не отправился с командой во Флоренцию на матч третьего тура чемпионата Италии против «Фиорентины». 33-летний хорват рассматривает предложения о трансфере, утверждает La Gazzetta dello Sport.

У нападающего есть предложения из Катара и США. Напомним, что «Ювентус» не включил Манджукича в заявку на Лигу чемпионов.

В прошлом сезоне Манджукич провел 33 матча в футболке «Ювентуса», отличившись десятью голами и семью голевыми передачами.

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