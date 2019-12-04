Источник: Конте хочет видеть Мертенса в «Интере»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может продолжить карьеру в «Интере», сообщает Het Nieuwsblad.

По сведениям источника, 32-летним бельгийцем интересуется лично главный тренер миланцев Антонио Конте, который хотел видеть игрока еще в «Челси». В «Интере» Мертенс сможет объединиться с партнером по сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

В текущем сезоне Мертенс провел 13 матчей в серии А, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу. В пяти играх Лиги чемпионов бельгиец забил четыре гола.