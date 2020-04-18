Источник: Игуаин не сообщал «Ювентусу» о нежелании возвращаться в Турин

Итальянский журналист Ромео Агрести в своем Twitter написал, что форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин не уведомлял клуб о том, что он не хочет возвращаться в Италию. Ранее Sky Sport Italia сообщил, что игрок собирается остаться в Аргентине.

Также Агрести указал, что в «Ювентусе» еще не определили, когда команда вновь соберется. Сезон в Италии прерван из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире зафиксированы 2 276 474 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 156 119 человек, выздоровело — 582 599.

По данным Роспотребнадзора на день 18 апреля в России всего зарегистрировано 36 793 случая заражения коронавируса во всех 85 регионах страны. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов, выздоровели 3057 человек.