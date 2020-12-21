Источник: Дибала останется на скамейке запасных в матче с «Фиорентиной»

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала останется на скамейке запасных в матче 14-го тура серии А с «Фиорентиной», сообщает в Twitter итальянский журналист Ромео Агрести. Предыдущую игру с «Пармой» (4:0) он пропустил из-за травмы.

Также указано, что главный тренер «Юве» будет решать, сыграет ли в стартовом составе Аарон Рэмси. Имеют шанс вернуться в стартовые 11 Хуан Куадрадо и Федерико Кьеза. Матч «Ювентус» — «Фиорентина» состоится 22 декабря. Начало в 22.45 по московскому времени.