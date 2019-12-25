Источник: «Барселона» провела переговоры с окружением Сенси

Полузащитник «Интера» Стефано Сенси входит в сферу интересов «Барселоны». Каталонцы готовы приобрести игрока, а руководство клуба уже встретилось с окружением 24-летнего итальянца и провело переговоры о возможном контракте, сообщает Sport.es.

Сенси находится в «Интере» в аренде, а права на него принадлежат «Сассуоло». В нынешнем сезоне он провел за «нерадзурри» 11 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 передачи.