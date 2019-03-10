15:00 | Футбол — Италия

"Интер" – СПАЛ: видеотрансляция матча в 17.00

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В матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 10 марта, "Интер" принимает СПАЛ.

"СЭ" показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Интер" – СПАЛ вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 17.00 (время московское).

 

Интер - СПАЛ

Турнирная таблица, расписание матчей, календарь и результаты чемпионата Италии по футболу - здесь

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