«Интер» продлит контракт с Янгом

Защитник «Интера» Эшли Янг в ближайшее время подпишет новое соглашение с клубом, сообщает Gazzetta dello Sport. Миланцы довольны игрой англичанина и планируют активировать опцию продления контракта на один сезон.

Текущий контракт 34-летнего футболиста рассчитан до лета 2020 года. Он перешел в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. Защитник провел 7 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.